Курск, 19 октября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило на выплаты пострадавшим в Курской области дополнительно более 3,2 млрд рублей. Об этом стало известно в субботу, 19 октября.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Подписано распоряжение о направлении дополнительного финансирования на оказание помощи пострадавшим жителям в Курской области. Более 3,2 млрд рублей из резервного фонда правительства предназначено для выплат гражданам, которые лишились имущества первой необходимости», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

В правительстве отметили, что выплаты составят 75 тыс. или 150 тыс. рублей в зависимости от степени утраты имущества — частичной или полной. Также указано, что на текущий момент курчане получили уже 10 млрд рублей помощи.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 22 августа поддержал предложение губернатора Курской области Алексея Смирнова об автоматическом режиме выплаты 15 тыс. рублей жителям, покинувшим приграничную зону.

В конце августа сообщалось, что жители приграничных регионов Курской области получили материальную помощь на сумму свыше 200 млн рублей. Выплаты были произведены 13,5 тыс. человек.

В сентябре правительство РФ выделило дополнительные 10 тыс. рублей каждому жителю Курской области, который был вынужден покинуть свой дом из-за боевых действий в регионе.