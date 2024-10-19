Москва, 19 октября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. За первые три квартала 2024 года объёмы продаж товаров для квадроберов на Wildberries выросли на 4800% в штуках. Об этом 19 октября сообщил РБК со ссылкой на объединённую компанию Wildberries и Russ.

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Отмечается, что по общей сумме продаж рост составил 4700%. В Москве рост составил 4200% в физическом эквиваленте и 4400% в денежном.

«Частично это связано с масштабированием бизнеса маркетплейса, но прежде всего такой рост обусловлен эффектом низкой базы прошлого года, когда спрос на такие товары был точечным, а сейчас приобрёл более массовый характер», — пояснили в компании.

Там добавили, что рекорд продаж пришёлся на май 2024 года, после чего спрос остаётся на стабильно высоком уровне. При этом уже есть тенденция к постепенному охлаждению интереса к этой категории товаров.

На Wildberries первая продажа товара, в описании которого фигурировало слово «квадробинг», состоялась 2 января 2022 года, это была карнавальная маска. Сейчас на маркетплейсе присутствует около 1,5 тыс. товаров со словом «квадробер» в описании. Это маски животных, хвосты, перчатки-лапы, а также заготовки для самостоятельного изготовления подобных предметов.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября депутат Госдумы Сергей Колунов призвал лишать прав родителей детей-квадроберов или привлекать к административной ответственности. Его идею поддержал член Совета Федерации Алексей Пушков. По его словам, государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности.

Депутат Госдумы и соавтор законодательной инициативы Яна Лантратова в беседе с ИА Регнум отметила, что дети, увлёкшиеся квадробингом, являются жертвами пропаганды, а не преступниками. Законопроект о запрете пропаганды данного движения призван предотвратить проникновение деструктивных идей в молодёжную среду.

13 октября председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов заявил, что квадробинг является опасной субкультурой, готовящей детей к принятию антиценностей ЛГБТ-сообщества (экстремистское движение, запрещённое на территории РФ).