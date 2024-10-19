Вашингтон, 19 октября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) согласовал Украине в рамках пятого обзора украинской экономики выделение очередного кредита в размере 1,1 млрд долларов. Об этом говорится в опубликованном вечером 18 октября заявлении пресс-службы МВФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Сегодня совет исполнительных директоров МВФ завершил пятый обзор EFF для Украины, что позволило выделить Украине около $1,1 млрд <…> которые будут направлены на поддержку бюджета», — говорится в сообщении.

В результате этого общая суммам выплат Украине по кредитной программе МВФ составит 8,7 млрд долларов.

По данным МВФ, в первом полугодии текущего года экономика Украины оказалась «более устойчивой», чем прогнозировалось. Это произошло благодаря продолжающемуся росту, умеренной инфляции и резервам, которые были подкреплены значительной внешней поддержкой.

«Тем не менее прогноз на оставшуюся часть года и на 2025 год ухудшился», — отмечается в сообщении и поясняется, что прогноз перспектив экономики Украины продолжает быть «исключительно неопределённым», в первую очередь на фоне вооружённого конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября Верховная рада приняла законопроект об увеличении государственного бюджета с добавлением 500 млрд гривен на финансирование ВСУ, которых не хватало, так как год назад авторы госбюджета надеялись на окончание боевых действий летом 2024 года. Для увеличения бюджета депутаты Рады сначала проголосовали за увеличение налогов, чего они делать очень не хотели.

Руководитель херсонского отделения дискуссионного клуба «Эльбрус — Новороссия» Алексей Лаврентьев 7 сентября заявил, что МВФ под видом финансовой помощи продолжает разрушать экономику Украины и закабалять её жителей. По его словам, ключевой задачей фонда и стоящих за ним сил является поддержка военных конвульсий Киева, пока на Украине завершается реальный передел власти и собственности в пользу США и Евросоюза.