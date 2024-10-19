Берлин, 19 октября, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Отставной генерал бундесвера, депутат от немецкой партии «Альтернатива для Германии» Йоахим Вундрак раскритиковал главу МИД ФРГ Анналену Бербок за агрессивную риторику в адрес России. Запись его выступления 17 октября опубликовали на сайте бундестага.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вундрак заявил Бербок, что Германия не находится в состоянии войны с Россией и должна сделать всё, чтобы этого не случилось.

Генерал бундесвера в отставке также отметил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу необходимо провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для того, чтобы предотвратить ущерб для Германии и добиться мира на Украине.

«Не в немецких интересах поддержка за счёт населения Украины долгого и кровавого … [конфликта] на истощение с целью ослабить Россию», — сказал он.

Депутат бундестага добавил, что военные специалисты «считают очень маловероятной» возможность проигрыша России в украинском конфликте.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября Бербок заявила, что Путин якобы не готов обсуждать с Шольцем урегулирование украинского конфликта. По её словам, киевский режим готов к «справедливому миру», в то время как российский лидер якобы отказывается идти на контакт.

Шольц заявил, что готов обсудить с Путиным урегулирование украинского конфликта. Вместе с тем он добавил, что решения в этом вопросе не должны приниматься за спиной Украины.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 19 октября заявил, что российский лидер, как он сам об этом неоднократно говорил, продолжает оставаться открытым к диалогу по урегулированию ситуации на Украине.