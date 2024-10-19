Москва, 19 октября, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев предложил альтернативу в виде «полезных напитков», отвечая на вопрос о возможности возвращения пива на российские стадионы.

Сергей Бобылев/РИА Новости

В беседе с ТАСС глава МВД отметил, что возглавляемое им ведомство не имеет отношения к пиву и может в этом случае только высказывать свои соображения, соотнося их с криминальной обстановкой и другими факторами.

«И руководствуемся только одним принципом: обеспечение правопорядка во время проведения спортивных мероприятий, обеспечение безопасности наших сограждан, которые пришли смотреть на прекраснейшее зрелище на спортивном стадионе», — пояснил он.

Колокольцев уточнил, что МВД крайне далеко от каких-либо запретительных или разрешительных мер, в том числе связанных с пивом, отметив, что в ведомстве ведут здоровый образ жизни.

«[Есть] нормальные напитки, они полезны для организма. А пиво — это на любителя», — заявил он, отвечая на вопрос, нужно ли продвигать на стадионах условный лимонад, а не пиво.

Как сообщало ИА Регнум, запрет на продажу пива на спортивных объектах в России был принят в 2005 году. Ранее, 18 октября, Минфин поддержал возможность возвращения продажи пива на стадионы.

В начале сентября стало известно, что зарегистрированная в Комсомольске-на-Амуре компания «Востокбиртрейд» получила разрешение на ввоз в Россию пива из КНДР под наименованиями XINBALU 1999 и «Станция Харбин». Позднее стало известно, что обозначенное как произведённое в Северной Корее пиво оказалось китайским.