Диетолог назвал две группы продуктов, повышающих холестерин
Диетолог Кабанов: колбаса, жирное молоко и сахар повышают холестерин
Москва, 19 октября, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Жирные мясные продукты, жирное молоко, продукты с большим количеством сахара сильно повышают холестерин, заявил 19 октября заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.
Диетолог сообщил, что есть две категории продуктов, сильно повышающих холестерин. Он также назвал третью категорию продуктов, недостаток которых ведёт к повышению холестерина.
Первая категория — это продукты, содержащие слишком много насыщенных жиров.
«Это мясные продукты и производные от них колбасы и ветчина, молочные продукты, особенно жирное молоко», — процитировала Кабанова Lenta.ru.
Он подчеркнул, что особенно сильно повышает холестерин чрезмерное употребление жирных сортов свинины и баранины.
Вторая категория — это сахар и продукты с большим содержанием сахара. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневное употребление сахара не должно превышать 50 г.
К группе продуктов, недостаток которых повышает холестерин, относятся грецкие орехи, оливковое масло, жирная рыба. Они содержат ненасыщенные жиры омега-3, добавил диетолог.
Как сообщало ИА Регнум, по словам врача-терапевта Галины Волковой, ежедневное употребление пельменей может привести к ожирению. Лишний вес появляется у людей, которые едят ультрапереработанные продукты, производимые на заводах. Домашние пельмени намного предпочтительнее.
Врач-диетолог Лариса Некрасова сообщила, что сахар, кондитерские изделия и алкоголь в рационе увеличивают риск развития онкологических заболеваний. Также она порекомендовала не злоупотреблять сливочным маслом, фастфудом и жирным мясом.