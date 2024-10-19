Москва, 19 октября, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Жирные мясные продукты, жирное молоко, продукты с большим количеством сахара сильно повышают холестерин, заявил 19 октября заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

Денис Абрамов/РИА Новости

Диетолог сообщил, что есть две категории продуктов, сильно повышающих холестерин. Он также назвал третью категорию продуктов, недостаток которых ведёт к повышению холестерина.

Первая категория — это продукты, содержащие слишком много насыщенных жиров.

«Это мясные продукты и производные от них колбасы и ветчина, молочные продукты, особенно жирное молоко», — процитировала Кабанова Lenta.ru.

Он подчеркнул, что особенно сильно повышает холестерин чрезмерное употребление жирных сортов свинины и баранины.

Вторая категория — это сахар и продукты с большим содержанием сахара. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневное употребление сахара не должно превышать 50 г.

К группе продуктов, недостаток которых повышает холестерин, относятся грецкие орехи, оливковое масло, жирная рыба. Они содержат ненасыщенные жиры омега-3, добавил диетолог.

Как сообщало ИА Регнум, по словам врача-терапевта Галины Волковой, ежедневное употребление пельменей может привести к ожирению. Лишний вес появляется у людей, которые едят ультрапереработанные продукты, производимые на заводах. Домашние пельмени намного предпочтительнее.

Врач-диетолог Лариса Некрасова сообщила, что сахар, кондитерские изделия и алкоголь в рационе увеличивают риск развития онкологических заболеваний. Также она порекомендовала не злоупотреблять сливочным маслом, фастфудом и жирным мясом.