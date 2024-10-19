Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Огнестрельное ранение в голову стало причиной гибели главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на патологоанатома центра судебной медицины Израиля Хена Кугеля, который провёл вскрытие тела.

John Minchillo/AP/TASS Яхья Синвар

По словам специалиста, он нашёл эту пулю. Кугель также отметил, что у Синвара была серьёзная черепно-мозговая травма.

Кроме того, патологоанатом нашёл на теле покойного и другие ранения, включая те, которые могли быть оставлены танковым снарядом или ракетой.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября стало известно, что Яхья Синвар погиб в результате удара, нанесённого Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по одному из районов на юге сектора Газа. Новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не станет переживать, если гибель Синвара окажется правдой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что это высказывание говорит о том, что на Западе всё еще сильны «рефлексы каннибализма».

Белый дом выпустил заявление американского президента Джо Байдена, который отметил, что по его поручению представители США и Израиля «работали бок о бок» над обнаружением Синвара. Израильская армия также обнародовала видеозапись, сделанную с беспилотного летательного аппарата, на которой, как утверждает ЦАХАЛ, показан глава политбюро ХАМАС незадолго до своей гибели.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на израильских чиновников написала, что убившие Синвара бойцы ЦАХАЛ не ожидали, что могут с ним столкнуться. Они вступили в перестрелку с представителями ХАМАС и, применив дроны, уничтожили часть здания, в которой укрывалось несколько вооружённых членов движения.

ХАМАС признало гибель своего лидера. Его место временно занял глава представительства палестинского движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выразил мнение, что убийство Синвара может помочь добиться прекращения огня в секторе Газа.