Вашингтон, 19 октября, 2024, 06:09 — ИА Регнум. Встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой проведёт американский лидер Джо Байден в преддверии саммита «Большой двадцатки» (G20), который состоится в ноябре в Рио-де-Жанейро. Об этом 18 октября сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Предполагается, что встреча состоится 16 или 17 ноября, перед саммитом G20. Встреча лидеров двух стран станет альтернативой официальному визиту Байдена в Бразилию, о котором он договорился во время посещения Лулой да Силвой Вашингтона в 2023 году.

Кроме того, утверждается, что глава Белого дома намерен посетить тропические леса Амазонки.

Саммит «Большой двадцатки» под председательством Бразилии состоится 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин принял решение не ехать на саммит G20 в Бразилии в ноябре, чтобы не срывать мероприятие. Российский лидер пояснил, что у него сохранились дружеские отношения с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Однако на фоне выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест Путина поездка приведёт к очевидным последствиям.

Путин отметил, что обойти решение МУС легко с помощью подписания межправительственных соглашений между странами. В теории его можно подписать и с Бразилией, тогда государство не будет поставлено в сложное положение.

15 октября генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что Бразилия, признающая юрисдикцию МУС, обязана арестовать Путина при его прибытии в страну. Поводом к заявлению послужила якобы полученная Киевом информация о намерении российского лидера посетить саммит G20.

Президент Бразилии в декабре 2023 года заявил, что пригласит российского лидера на саммит G20, несмотря на ордер, выписанный Международным уголовным судом (МУС) в его отношении.