Байден проведёт встречу с Лулой да Силвой в преддверии саммита G20
Вашингтон, 19 октября, 2024, 06:09 — ИА Регнум. Встречу с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой проведёт американский лидер Джо Байден в преддверии саммита «Большой двадцатки» (G20), который состоится в ноябре в Рио-де-Жанейро. Об этом 18 октября сообщает агентство Reuters.
Предполагается, что встреча состоится 16 или 17 ноября, перед саммитом G20. Встреча лидеров двух стран станет альтернативой официальному визиту Байдена в Бразилию, о котором он договорился во время посещения Лулой да Силвой Вашингтона в 2023 году.
Кроме того, утверждается, что глава Белого дома намерен посетить тропические леса Амазонки.
Саммит «Большой двадцатки» под председательством Бразилии состоится 18–19 ноября в Рио-де-Жанейро.
Ранее ИА Регнум сообщало, что президент России Владимир Путин принял решение не ехать на саммит G20 в Бразилии в ноябре, чтобы не срывать мероприятие. Российский лидер пояснил, что у него сохранились дружеские отношения с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Однако на фоне выданного Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест Путина поездка приведёт к очевидным последствиям.
Путин отметил, что обойти решение МУС легко с помощью подписания межправительственных соглашений между странами. В теории его можно подписать и с Бразилией, тогда государство не будет поставлено в сложное положение.
15 октября генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что Бразилия, признающая юрисдикцию МУС, обязана арестовать Путина при его прибытии в страну. Поводом к заявлению послужила якобы полученная Киевом информация о намерении российского лидера посетить саммит G20.
Президент Бразилии в декабре 2023 года заявил, что пригласит российского лидера на саммит G20, несмотря на ордер, выписанный Международным уголовным судом (МУС) в его отношении.