Пхеньян, 19 октября, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Корейская Народно-Демократическая Республика готова нанести немедленные ответные удары в случае повторного вторжения на территорию или в воздушное пространство страны военных средств Южной Кореи. Об этом 19 октября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя северокорейского министерства обороны.

Иван Шилов ИА Регнум КНДР и Южная Корея

«В случае повторного обнаружения и подтверждения акта вторжения военных средств Республики Корея на территорию, в воздушное пространство и территориальные воды КНДР будут… наноситься немедленные ответные удары», — говорится в сообщении.

Представитель минобороны КНДР подчеркнул, что подобные действия со стороны Южной Кореи будут восприняты как военная провокация с нарушением суверенитета Северной Кореи и объявление войны.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября в КНДР сообщили, что северокорейские военные обнаружили в районе Сопхо в Пхеньяне обломки разведывательного БПЛА. Техническая экспертиза и расследование подтвердили, что беспилотник принадлежит Командованию операции дронов военных ведомств Южной Кореи. Пхеньян обвинил Сеул в совершении враждебного провокационного акта.

Кроме того, генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) и минобороны КНДР продлили режим полной боеготовности артиллерийских подразделений и поручили воинским частям укрепить противовоздушные наблюдательные посты в Пхеньяне и вблизи границы с Южной Кореей.