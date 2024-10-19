Москва, 19 октября, 2024, 05:28 — ИА Регнум. Власти ряда западных стран пытаются удалить из памяти нынешнего поколения подвиг советских солдат, искоренивших нацизм. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью «Известиям».

Mid.ru Сергей Вершинин

Он отметил, что в указанных государствах пытаются прославлять гитлеровских нацистов и их пособников.

«В отдельных странах всячески пытаются искоренить из памяти нынешнего поколения подвиг советских солдат, избавивших мир от нацизма. Потуги выставить вчерашних предателей и пособников оккупантов национальными героями зачастую поддерживаются государственной политикой», — сказал замглавы МИД РФ.

Вершинин уточнил, что многочисленные кампании по фальсификации СССР и Красной армии проводятся на Западе в политических и конъюнктурных целях. Он также подчеркнул, что странами, которые встали на такой путь, движет идея глобального превосходства.

Вместе с тем заместитель министра заметил, что в России всегда чтили и будут чтить подвиг советского народа, который в тяжёлых условиях Великой Отечественной войны спас от фашизма Европу и мир в целом. Он напомнил, что именно Красная армия внесла решающий вклад в освобождение Европы от нацистских оккупантов.

Как сообщало ИА Регнум, в январе президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны — пообещал, что Россия сделает всё для полного истребления нацизма. Он отметил, что у преступлений нацистов нет срока давности и каждое из деяний продолжат расследовать.

В апреле Путин назвал живучей человеконенавистническую идеологию фашизма. Кроме того, российский лидер отметил, что такие идеи используются в геополитических интересах.

20 сентября Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил проблему искажения истории извне. Докладчиками на совещании выступили глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Владимир Мединский.