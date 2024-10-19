Киев, 19 октября, 2024, 05:32 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что Украина столкнулась с оттоком молодых людей из страны на фоне мобилизации. Об этом он заявил 18 октября в эфире так называемого украинского телемарафона.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

«Такие люди есть. Кто-то выезжает из страны по закону. В любом случае… отток людей есть», — заявил он, назвав сложившуюся ситуацию серьёзным вызовом.

Зеленский отметил, что западные союзники Киева намекают на необходимость очередного снижения мобилизационного возраста. Несмотря на это, по его словам, у украинских властей нет планов по мобилизации 18-летних граждан. При этом Зеленский добавил, что граждане до 25 лет могут вступить в ряды ВСУ, подписав контракт с министерством обороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава украинского министерства обороны Рустем Умеров сообщил, что западные союзники Киева, в том числе Соединённые Штаты Америки, задаются вопросом, почему мобилизация на Украине не затрагивает 18-летних мужчин. О том, что Вашингтон подталкивает Украину к снижению мобилизационного возраста, до этого заявлял советник офиса Зеленского Сергей Лещенко. По его словам, власти в США сравнивают конфликт на Украине с войной во Вьетнаме, когда в боевых действиях участвовали 19-летние мужчины.

В апреле 2024 года Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста на Украине до 25 лет. Кроме того, другим законом он отменил категорию здоровья «ограниченно годный». Новый закон позволил сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) вручать повестки круглосуточно в любом месте. Всеобщая мобилизация на Украине объявлена с марта 2022 года.