Гавана, 19 октября, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Сохранять спокойствие и следовать указаниям властей призвало российских туристов посольство России в Гаване на фоне полного отключения электроэнергии на Кубе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 19 октября в Telegram-канале российской дипмиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Куба

Уточняется, что в связи с выходом из строя энергосистемы Кубы подача электроэнергии осуществляется только на стратегические объекты инфраструктуры. Точные сроки устранения последствий аварии неизвестны.

«Просим находящихся здесь российских граждан сохранять спокойствие, следовать указаниям местных властей, по возможности зарядить телефон и экономно расходовать батарею", — отмечается в сообщении посольства.

Ранее ИА Регнум сообщало об аварии на кубинской ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе, вызвавшей полное отключение электроэнергетической системы страны. Восстановительные работы на ТЭЦ продолжаются уже несколько часов. Частичная генерация идёт с электростанции Energas, удалось восстановить подачу энергии в локальных сетях провинций Вилья-Клара, Ольгин, Гранма и Гуантанамо.