Сана, 19 октября, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Как минимум два удара нанесли по территории порта Рас-Иса округа Ас-Салиф подконтрольной хуситам йеменской провинции Ходейда силы Соединённых Штатов и Великобритании. Об этом 18 октября сообщил принадлежащий движению телеканал Al Masirah.

«Американские и британские истребители совершили два рейда на объекты движения «Ансар Аллах» в районе Рас-Исса округа Ас-Салиф в провинции Ходейда на западе Йемена», — уточняется в сообщении.

Порт Рас-Иса расположен на берегу Красного моря. Информация о последствиях атаки на порт, возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не приводится.

Ранее ИА Регнум сообщало, что после обострения палестино-израильского конфликта йеменские хуситыиз движения «Ансар Аллах» предупредили, что обстреляют территорию Израиля и не позволят проходить судам, связанным с еврейским государством, проходить через воды Красного моря а и Баб-аль-Мандебского пролива. За период с 7 октября 2023 года атаковали свыше 190 судов, связанных с Израилем, США и Великобританией.

Власти США в ответ на действия «Ансар Аллах» объявили о формировании международной коалиции и начале операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.

4 октября Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило об ударе по 15 целям в Йемене. Утверждалось, что объекты связаны с йеменскими хуситами. В числе целей для ударов были наступательные вооружения.