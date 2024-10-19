Пхеньян, 19 октября, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) на фоне обнаружения обломков южнокорейского разведывательного БПЛА принял решение продлить режим полной боеготовности артиллерийских соединений, расположенных вблизи южной границы. Об этом 19 октября сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА Регнум КНДР и Южная Корея

«Генштаб решил о дальнейшем сохранении полной боеготовности артиллерийских соединений вблизи пограничной линии и частей, отвечающих за выполнение важного огневого задания», — говорится в сообщении.

Кроме того, воинскими частями КНА получено распоряжение министерства обороны и генштаба об укреплении противовоздушных наблюдательных постов в Пхеньяне и вблизи границы с Южной Кореей.

Представитель минобороны подчеркнул, что повторное обнаружение на территории или в воздушном пространстве КНДР южнокорейского беспилотника будет воспринято как военная провокация и объявление войны, в связи с чем последуют немедленные ответные удары.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября в КНДР сообщили, что северокорейские военные обнаружили в районе Сопхо в Пхеньяне обломки разведывательного БПЛА. Техническая экспертиза и расследование подтвердили, что беспилотник принадлежит Командованию операции дронов военных ведомств Южной Кореи. Пхеньян обвинил Сеул в совершении враждебного провокационного акта с нарушением суверенитета КНДР.

14 октября генштаб КНА в ответ на полёт беспилотника над Пхеньяном привёл в полную боевую готовность артиллерийские подразделения, которые находятся на границе с Южной Кореей. Позднее стало известно, что Северная Корея в рамках политики по территориальному размежеванию взорвала участки дорог, ведущих в Южную Корею. Южнокорейские военные в ответ открыли огонь.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала Соединённые Штаты Америки единственной страной, ответственной за рост рисков конфликта на Корейском полуострове.