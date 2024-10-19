В районе Пхеньяна военные нашли обломки разведывательного дрона Южной Кореи
КНДР обнаружила в районе Пхеньяна обломки южнокорейского разведывательного дрона
Пхеньян, 19 октября, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Северокорейские военные обнаружили Пхеньяна обломки южнокорейского разведывательного беспилотного летального аппарата (БПЛА), сообщило 19 октября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя министерства обороны КНДР.
Они находились в районе Сопхо. Специалисты, которые изучили фрагменты, пришли к выводу, что речь идёт о малоразмерном дроне дистанционной разведки, принадлежащем Командованию операций БПЛА военных ведомств Южной Кореи.
Представитель минобороны КНДР также добавил, что подобный беспилотник демонстрировался ранее на торжественных мероприятиях в честь Дня южнокорейских Вооружённых сил.
Как сообщало ИА Регнум, ранее генштаб Корейской народной армии привёл в полную боевую готовность артиллерийские подразделения, которые находятся на границе с Южной Кореей. Этот приказ поступил после того, как власти северокорейские власти пригрозили соседям «ужасной катастрофой» из-за предполагаемого полёта БПЛА над Пхеньяном.
КНДР также объявила, что в рамках политики по территориальному размежеванию полностью разорвала автомобильное и железнодорожное сообщение с Южной Кореей. Для этого северокорейские военные подорвали участки дорог в восточном и западном районах южной границы. В ответ армия Южной Кореи открыла предупредительный огонь.
15 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова написала, что США являются единственной страной, которая повышает риск конфликтов на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Она уточнила, что Соединённые Штаты обычно используют приём, в рамках которого подталкивают других к конфликту, а после возлагают всю ответственность за это на вовлечённые стороны. Захарова добавила, что Южная Корея и Япония, которые являются критически важными странами с точки зрения безопасности в регионе, не могут сопротивляться давлению Вашингтона, который манипулирует Сеулом и Токио в своих интересах.