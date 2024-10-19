Пхеньян, 19 октября, 2024, 03:09 — ИА Регнум. Северокорейские военные обнаружили Пхеньяна обломки южнокорейского разведывательного беспилотного летального аппарата (БПЛА), сообщило 19 октября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя министерства обороны КНДР.

(сс) stephan КНДР

Они находились в районе Сопхо. Специалисты, которые изучили фрагменты, пришли к выводу, что речь идёт о малоразмерном дроне дистанционной разведки, принадлежащем Командованию операций БПЛА военных ведомств Южной Кореи.

Представитель минобороны КНДР также добавил, что подобный беспилотник демонстрировался ранее на торжественных мероприятиях в честь Дня южнокорейских Вооружённых сил.

Как сообщало ИА Регнум, ранее генштаб Корейской народной армии привёл в полную боевую готовность артиллерийские подразделения, которые находятся на границе с Южной Кореей. Этот приказ поступил после того, как власти северокорейские власти пригрозили соседям «ужасной катастрофой» из-за предполагаемого полёта БПЛА над Пхеньяном.

КНДР также объявила, что в рамках политики по территориальному размежеванию полностью разорвала автомобильное и железнодорожное сообщение с Южной Кореей. Для этого северокорейские военные подорвали участки дорог в восточном и западном районах южной границы. В ответ армия Южной Кореи открыла предупредительный огонь.

15 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова написала, что США являются единственной страной, которая повышает риск конфликтов на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Она уточнила, что Соединённые Штаты обычно используют приём, в рамках которого подталкивают других к конфликту, а после возлагают всю ответственность за это на вовлечённые стороны. Захарова добавила, что Южная Корея и Япония, которые являются критически важными странами с точки зрения безопасности в регионе, не могут сопротивляться давлению Вашингтона, который манипулирует Сеулом и Токио в своих интересах.