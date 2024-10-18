Москва, 19 октября, 2024, 00:35 — ИА Регнум. Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает законопроекты о запрете пропаганды идеологии чайлдфри, но простит доработать их. Об этом заявили в правовом управлении Московской патриархии (МП) РПЦ.

_Alicja_ Православие

Об этом написали «Известия». Руководитель правового управления МП РПЦ игуменья Ксения (Чернега) уточнила, что в текущей редакции документов под запрет может попасть распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, исключающем деторождение. По её словам, церковь призывает учесть это при принятии законопроектов.

Московская патриархия направила письмо авторам пакета законопроектов с просьбой учесть указанную позицию к следующему слушанию в Государственной думе и внести соответствующие изменения.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о необходимости запретить в России на законодательном уровне движение чайлдфри, участники которого выступают за отказ от рождения детей. Она также добавила, что следует создавать такие условия, при которых женщины во всех странах могли бы совмещать и успешную карьеру, и сохранение семьи.

19 сентября Матвиенко уточнила, что идеологию чайлдфри должно быть запрещено законодательно, но государство не будет нарушать права женщин, которые не хотят или не могут иметь детей. 30 сентября председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решение женщины отказаться от родов не подпадает под законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри.

15 октября комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о запрете чайлдфри в РФ. Документ предполагает введение запрета на распространение в интернете, СМИ, рекламе и кино информации, пропагандирующей чайлдфри. За нарушение закона для физических лиц предусмотрен штраф от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей и для юрлиц — от 800 тыс. до 5 млн рублей.

17 октября Госдума России в первом чтении приняла законопроект о введении штрафов в размере до 5 млн рублей за публичную пропаганду чайлдфри. Соответствующие дополнения внесены в шесть действующих в РФ федеральных законов.