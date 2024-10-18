* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 18 октября, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск Елизавету Гырдымову (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), более известную как певица Монеточка, следует из базы МВД.

«РИА Новости» / Максим Блинов

«Гырдымова Елизавета Андреевна 1998 года рождения объявлена в розыск по статье УК (Уголовного кодекса РФ)», — поясняется в тексте на официальной интернет-странице ведомства.

При этом в базе не уточняется, о какой именно статье идёт речь. Предположительно, решение связано с уголовным делом о неисполнении Монеточкой обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, Минюст РФ включил Гырдымову в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. После начала специальной военной операции певица покинула Россию и позднее сделала ряд острых антироссийских заявлений.

В 2023 году российские власти несколько раз штрафовали её за отсутствие маркировки иноагента в публикациях. Так, в августе 2023 года Гырдымова была оштрафована на 30 тыс. рублей.

В июне 2024 года прокуратура Москвы предупредила, что Монеточке грозит уголовное преследование за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Ведомство направило материалы для проверки в Следственный комитет РФ.