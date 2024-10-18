Москва, 18 октября, 2024, 23:11 — ИА Регнум. Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате «95 на 95». Кадры возвращения из украинского плена российских военнослужащих 18 октября показало Министерство обороны России.

кадр из видео

«С возвращением домой, парни!» — говорится в сопровождающем сообщении. Кадры опубликованы в Telegram-канале оборонного ведомства.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3923737" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Возвращение российских военнослужащих из плена

Ранее Минобороны сообщил, что с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. На территории Белоруссии военным оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Лечение и реабилитацию освобождённые военнослужащие пройдут в медучреждения Минобороны.

Также в оборонном ведомстве отметили, что при возвращении российских военных из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября Министерство обороны России сообщило о возвращении 103 российских военнослужащих, захваченных в украинский плен в Курской области. Взамен украинской стороне переданы 103 военнопленных ВСУ. 24 августа состоялся обмен пленными в формате «115 на 115».