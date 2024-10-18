Киев, 18 октября, 2024, 22:53 — ИА Регнум. Против переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта выступил глава киевского режима Владимир Зеленский, но заявил о готовности включить в «мирный план» предложения Китая, Бразилии и других стран. Соответствующее заявление политик сделал 18 октября в интервью украинским СМИ.

Global Look Press/Juliane Sonntag/www. imago-images.de

«У разных партнёров время от времени по разным причинам возникают желания касательно прямых переговоров с Российской Федерацией. Наше мнение не изменилось, мы считаем, что не может быть переговоров про нас без нас», — подчеркнул Зеленский.

Глава киевского режима при этом указал на готовность включить в план мирного урегулирования предложения Китая, Бразилии и стран Африки. По мнению Зеленского, Китай, Индия, США и Саудовская Аравия могут остановить конфликт, применяя инструмент ужесточения санкционного давления на Россию и другие рестрикции.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент России Владимир Путин, Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, но определять сроки — сложная и контрпродуктивная вещь.

Российский лидер напомнил, что Россия вела переговоры с украинской стороной в Стамбуле. Результатом стал документ, под которым глава украинской делегации поставил свою подпись. Путин подчеркнул, что только на базе этого документа Россия готова вести диалог о мирном завершении конфликта.

Москва заинтересована в том, чтобы вооружённый конфликт на Украине завершился как можно скорее. Но это невозможно, пока киевский режим не отменит свой декрет о запрете переговоров, отметил Путин.

Президент РФ добавил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, которые нельзя назвать переговорами. России нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 6 сентября, что специальная военная операция завершится тогда, когда Россия добьётся своих целей и сможет обеспечить безопасность и предсказуемость для будущих поколений.