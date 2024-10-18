Банги, 18 октября, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Министр по делам молодёжи, спорта и гражданского воспитания Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Доненг Ванзумон предложил провести товарищеский матч по футболу между сборными России и ЦАР. Об этом 18 октября сообщило посольство РФ в Банги.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Доненг Ванзумон выразил желание провести товарищеский матч по футболу между сборными ЦАР и России», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.

Кроме того, министр спорта дал положительную оценку участию спортсменов из ЦАР в соревнованиях, проходящих в России, а также осудил антироссийские санкции со стороны международных организаций, в том числе Международного олимпийского комитета (МОК), и отстранение спортсменов из РФ от международных турниров.

Как передавало ИА Регнум, в начале месяца менеджер по связям с общественностью Пакистанской федерации футбола (ПФФ) Мухаммад Яшал Мажар заявил об отказе сборной проводить товарищеский матч с командой России в октябре из-за нехватки времени на сборы и решение логистических вопросов. По его словам, ПФФ предложила провести встречу в ноябре.

9 октября главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что в ноябре планируются два товарищеских матча, один из которых будет проведён с командой Сирии. Карпин отметил, что не видит смысла проводить встречу с командой из Пакистана, если на матч выйдут футболисты неофициальной сборной.

5 сентября российские футболисты в Ханое победили команду из Вьетнама в товарищеском матче со счётом 3:0. Через два дня планировался матч со сборной Таиланда, но его отменили из-за непогоды.