Берлин, 18 октября, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в ходе поездки по Европе избегает встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, будто «играет с ним в прятки». Об этом 18 октября заявила немецкая газета Berliner Zeitung.

Global Look Press/Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine

«Байден воздержался от визита на американскую авиабазу Рамштайн, якобы из-за урагана «Милтон». <…> Зеленский также изначально должен был посетить Рамштайн. Но из этого ничего не вышло», — говорится в публикации.

По информации издания, такое поведение американского лидера связано с планами Запада начать договариваться о прекращении огня на Украине, но этому мешают безапелляционная позиция Киева. В результате Зеленскому пришлось отправиться в «утешительный тур по Европе».

Как передавало ИА Регнум, встреча контактной группы по Украине должна была состояться на американской военной базе «Рамштайн» в Германии 10 октября. Зеленский планировал там в очередной раз показать свой так называемый «план победы». Но заседание перенесли на неопределённый срок, когда стало известно, что Байден на него не прибудет.

Американский лидер прибыл в Германию 18 октября. Известно о его планах встретиться там с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. О планах Байдена встретиться с Зеленским не сообщали.