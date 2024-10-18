Москва, 18 октября, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Рост любых пневмоний наблюдается, когда идёт похолодание. И сейчас нужно внимательнее следить именно за здоровьем детей, потому что в первую очередь именно они подвержены пневмониям, в том числе и микоплазменной. Об этом заявил в беседе с ИА Регнум академик Российской академии наук (РАН) Геннадий Онищенко.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Ей больше подвержены дети и тут две причины: они сейчас находятся в процессе обучения, а это значит, что они каждый день собираются в школах, в классах. И там легче реализуется механизм передачи заболевания», — подчеркнул врач.

Он добавил, что в случае, если ребенок заболел, не стоит тратить время на самолечение, нужно обратиться к врачу.

«Микоплазменная пневмония имеет клинику, отличную от пневмоний, вызванных другими возбудителями. Хотя в основном симптоматика примерно та же. Это боль в горле, хрипы, кашель, головная боль. По результатам прежде всего лабораторных данных можно диагностировать это заболевание», — отметил Онищенко.

По его словам, если ребёнок заболел, то его отпускают из школы, а если в классе фиксируется сразу несколько случаев инфекции, то класс нужно переводить на дистанционное обучение, то есть на домашний режим.

Как передавало ИА Регнум в России в 16 регионах зафиксированы вспышки пневмонии. В основном выявляют пневмонию инфекционного происхождения, возбудителем заболевания является микоплазма.

Инфекционист Андрей Поздняковрассказал, как грипп можно отличить от стандартной острой респираторно-вирусной инфекции по резкому, одномоментному началу заболевания. По словам специалиста, для классического гриппа характерен симптомокомплекс, отличный от других инфекций. У больного подскакивает температура, наблюдаются слабость, ломота в теле, головная боль.