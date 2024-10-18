Москва, 18 октября, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Вне зависимости от того, кто победит на выборах президента США, у Украины будет только один путь развития — этот сценарий уже озвучил президент России Владимир Путин. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщил политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

Global Look Press/President Of Ukraine/Keystone Press Agency

«Этот сценарий был озвучен в начале июня. И мы помним эти пункты: отказ Украины от вступления в НАТО, признание де-факто новых территорий России. Я имею в виду освобождение и вывод соответствующих украинских структур из оккупированных районов Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Закрепление статуса Крыма, как российского региона и Севастополя», — добавил политолог.

Заявление, в котором глава киевского режима Владимир Зеленский говорит о том, что есть три сценария развития Украины после выборов США, похоже на его паническую истерику, подчеркнул эксперт.

«Зеленский проговорился кстати, что разговоры о судьбе Украины идут без участия самой Украины. Им была озвучена претензию, что с ним никто не хочет это обсуждать по-честному за столом», — отметил Мартынов.

Также эксперт объяснил, что кто бы не победил на выборах в США, политика этой страны не поменяется.

«[Кандидат в президенты США от Республиканский партии] Дональд Трамп ввёл в 20 раз больше санкций против России, чем [экс-президент США Барак] Обама до него. Тем самым он заложил в фундаментальную основу всей политики санкционного давления на нашу страну. И всё это делал под улыбочки, приседания и похлопывания по плечу», — рассказал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Зеленский заявил, что после выборов президента США у Украины будет три варианта дальнейшего пути. По его словам, исход грядущих выборов американского президента станет решающим для Украины и намерения страны стать членом НАТО.

Зеленский добавил, что второй и третий пути развития ситуации на Украине зависят от того, кто победит на выборах президента США. Он отказался их раскрывать и затруднился сказать, какой из них позитивнее или негативнее для Украины.