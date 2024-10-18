Москва, 18 октября, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Россия будет отвечать на угрозы её безопасности, к которым относится в том числе ядерный шантаж со стороны Украины, в рамках договора о партнёрстве с КНДР. Об этом 18 октября заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

KCNA/EPA/ТАСС

Политик уделил отдельное внимание статье 4 договора с КНДР, которая предусматривает, что если одна из сторон подвергнется нападению, то другая окажет ей военную помощь всеми имеющимися у неё средствами.

«Проверять, как работает названная статья договора, не рекомендуется. В ней содержатся реальные обязательства ответственных государств <…> Реагировать на возникающие угрозы безопасности, включая вчерашний ядерный шантаж украинского агонизирующего режима, мы будем сугубо в рамках заключённого договора», — написал Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА Регнум, в июне президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Пхеньян и подписал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР.

По словам российского лидера, этот договор должен стать основой отношений двух стран на долгий период. В числе прочего он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников. 14 октября Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации договора.

17 октября немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника из сферы закупок оружия написала, что Украина за несколько недель якобы может создать ядерное оружие для применения против России. Утверждалось, что у киевского режима якобы есть необходимые для этого материалы и знания.

В тот же день глава киевского режима Владимир Зеленский высказал мнение, что только обладание ядерным оружием может стать для Украины альтернативой вступлению в НАТО. Это заявление было сделано после того, как его широко разрекламированный «план победы Украины», включавший вступление страны в Североатлантический альянс и «перенос боевых действий на территорию России», не получил поддержки западных стран.