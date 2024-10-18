Москва, 18 октября, 2024, 19:22 — ИА Регнум. К заявлению замминистра финансов РФ Алексея Моисеева о том, что не стоит хранить наличную валюту и гораздо лучше вкладываться в золото, нужно прислушаться. Об этом в пятницу, 18 октября, в беседе с ИА Регнум рассказал главный научный сотрудник института экономики РАН Игорь Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сейчас нет активов, в которых хранить [сбережения] совсем безопасно. Мы живем в условиях экономической неопределённости. Риски хранения в наличной иностранной валюте, безусловно, выросли. Люди знают и о проблеме сдачи старых банкнот, но это не та причина, из-за которой стоит избавляться от валюты», — подчеркнул экономист.

Для сохранения своих сбережений в долгосрочной перспективе экономист порекомендовал вкладываться в золото. Если рассматривать вклады на короткий срок, то рублёвые депозиты сейчас наиболее выгодны, отметил эксперт.

«Золото дорожает так, что никто в начале года не мог предсказать такой рост. Золото — хороший активна на все времена. Но с точки зрения ликвидности здесь есть определенные проблемы: это не наличная валюта, и золото купить можно, но продать затруднительнее. Бурный рост цен на золото не может продолжаться постоянно и будет коррекция. Вот это надо учитывать», — рассказал Николаев.

Я бы обратил внимание на фразу замминистра финансов РФ о том, что люди всё равно не хотят нести валюту в банки. Это говорит о том, что банковской системе нужно, чтобы валюта у них была и люди её несли, добавил экономист.

«То есть вопрос в том, что люди всё равно не хотят нести в банки. А банковской системе нужно, чтобы валюта у них была. Она необходима для осуществления импорта. А валюту сейчас можно сейчас получить от того, что есть в наличности у граждан. Сейчас не прежние времена, когда банки могли ввозить эту наличную валюту. Вся наличность, которая есть, это все, что есть на руках у граждан. И она уменьшается, потому что люди, кто может, выезжают за границу, тратят там эту валюту», — рассказал Николаев.

Ранее в этот же день, 18 октября, Моисеев заявил, что иностранная валюта в наличном формате уже не может считаться безопасным видом хранения сбережений. Недоверие к иностранным валютам замминистра объяснил тем, что американские и швейцарские банки ограничили приём старых банкнот. По его словам, на этот же шаг могут пойти и европейские организации.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября стоимость золота достигла нового рекордного значения, поднявшись выше $2570 за тройскую унцию. Предыдущий рекорд был установлен на отметке $2570,4 в середине августа. По мнению экспертов, подорожание золота происходит из-за напряжённой ситуации в мире, а сам металл расценивается как актив-убежище. Кроме того, спрос на драгоценный металл, как считают экономисты, вырос на ожиданиях снижения процентной ставки ФРС США и активных покупок со стороны крупнейших центральных банков.