Сеул, 18 октября, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль созвал экстренное совещание по безопасности, чтобы обсудить якобы передислокацию войск КНДР на территорию России. Об этом 18 октября сообщила его пресс-служба.

РИА Новости/Илья Питалев

«Нынешняя ситуация, в которой военное сближение России и Северной Кореи вышло за рамки поставок военного оборудования и переросло в фактическое размещение войск, представляет собой серьезную угрозу безопасности не только нашей страны, но и международного сообщества», — сказано в релизе.

В сообщении также отмечено, что южнокорейское руководство намерено «отреагировать вместе со всем миром».

Как передавало ИА Регнум, 8 октября глава минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что КНДР якобы может направить свои войска в зону украинского конфликта для поддержки России. Южнокорейский военный в связи с этим напомнил о взаимном договоре, подписанном Россией и КНДР, назвав его «похожим» на военный союз. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее назвал подобные сообщения похожими на информационную утку.

20 июня во время визита в Пхеньян президент России Владимир Путин отмечал, что в использовании военных из КНДР в ходе спецоперации на Украине нет никакой необходимости.

Тогда Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели неформальные переговоры тет-а-тет и подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам президента, должен стать основой отношений двух стран на долгий период. Новый договор в числе прочего предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии в отношении одного из участников.