Москва, 18 октября, 2024, 19:10 — ИА Регнум. У России и Ирана союзнические отношения. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со СМИ стран БРИКС.

Александр Щербак/ТАСС

«Что касается Ирана, то у нас с Ираном просто союзнические отношения. И мы очень тонко чувствуем, что происходит в этой стране, тонко чувствуем, что происходит в различных сферах», — сказал он.

Путин добавил, что ситуация между Ираном и Израилем очень острая, в случае войны сражаться будут напрямую военные обеих стран.

Российский лидер подчеркнул, что Москва находится в контакте с обеими сторонами и хочет, чтобы их бесконечный обмен ударами был остановлен и чтобы были найдены способы развязки ситуации, которые удовлетворили бы всех.

Также Путин отметил, что компромисс между Ираном и Израилем возможен, а Россия готова сделать всё, чтобы помочь в его поиске.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября Путин заявил, что Россия и Иран ведут активную совместную работу на международной арене и их оценки происходящих в мире событий часто очень близки.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с Путиным 11 октября в Ашхабаде выразил надежду на подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Россией на предстоящем саммите БРИКС в Казани.

В июле Пезешкиан в своей статье «Моё послание новому миру» подчеркнул, что Иран намерен продолжить расширение и укрепление сотрудничества с Россией, своим ценным стратегическим союзником, а также уделять приоритетное внимание сотрудничеству в рамках БРИКС, ШОС и ЕАЭС.