Москва, 18 октября, 2024, 18:50 — ИА Регнум. В Москве с начала года возвели 158 нежилых объектов. В эксплуатацию ввели свыше 360 тыс. кв. м недвижимости. Об этом 18 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

По его словам, строительство позволило создать более 38,5 тыс. рабочих мест и повысить уровень жизни москвичей. В семи административных округах появились три технологических промышленных парка, деловой и торговый центры, музей, три детских сада и три школы.

«С начала года возвели 15 школ, где могут трудиться свыше 1300 человек. Почти 17 тысяч рабочих мест создано благодаря 20 построенным административно-деловым объектам. Часть новых инфраструктурных объектов появляется в городе благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда», — процитировал градоначальника официальный портал мэра Москвы.

Также в рамках программы был возведён детский сад и две школы на 750 и 1200 мест в районе Щербинка. В них со 2 сентября начались занятия. Ввод объектов позволил создать 160 рабочих мест.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется в Москве с 2020 года. По ней застройщики, получая льготы, вместе с жилыми домами возводят деловые центры, промышленные комплексы и другие социально значимые объекты, а город предоставляет им льготы.