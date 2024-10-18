Астана, 18 октября, 2024, 18:53 — ИА Регнум. От тренера сборной Казахстана по футболу Станислава Черчесова спортивные функционеры ждут знаний и результатов команды на поле, а не знания казахского языка. Об этом 18 октября в беседе со Sport24 заявил президент Казахстанской федерации футбола Адилет Барменкулов.

Global Look Press/Igor Kupljenik/Keystone Press Agency

Так он прокомментировал недавнюю шутку Черчесова, которая вызвала критику со стороны Министерства туризма и спорта Казахстана. На взгляд Барменкулова, она не была грубой.

«Это была шутка в адрес журналиста, и она вышла за рамки», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, Черчесов 15 октября общался с представителями СМИ после игры сборных Казахстана и Словении. К нему с вопросом на казахском языке обратился журналист в майке парижского клуба ПСЖ. Тренер в ответ спросил: «Ты по-французски сейчас говоришь?»

Министерство туризма и спорта Казахстана назвало слова Черчесова оскорбительными. Оно направило запрос федерации футбола республики, потребовав официальных объяснений, а также призвало добиться от тренера уважения к казахскому языку. После этого Черчесова оштрафовали на 150 тыс. рублей.

Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана в июне. В 2016–2021 годах он возглавлял национальную сборную России, а также в разные годы был главным тренером московского «Спартака», московского «Динамо», польской «Легии» и венгерского «Ференцвароша».