Москва, 18 октября, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Новорождённой девочке, брошенной матерью россиянкой в аэропорту Антальи, оформили гражданство Российской Федерации. Об этом сообщили 18 октября в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.

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«В генконсульстве России в Анталье ребенку оформлено гражданство Российской Федерации, а также в свидетельстве о рождении проставлена отметка, подтверждающая его наличие», — заявили в пресс-службе.

Российские дипломаты уведомили турецкие власти о намерении забрать младенца на его родину.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября в аэропорту Антальи во время прохождения паспортного контроля задержали 18-летнюю гражданку России Екатерину Б., которая в туалете для инвалидов родила девочку и бросила её в унитаз. Новорождённую обнаружила уборщица, девочку спасли.

Россиянка на допросе заявила, что не знала о собственной беременности. Она и её мать находятся под арестом в Турции. Новорождённую девочку пока поместили в турецкую больницу.

По информации ИА Регнум, отец ребёнка, 20-летний студент подмосковного колледжа, во время отношений сильно избивал будущую мать своего малыша, что стало одной из причин расставания пары. Нынешний молодой человек роженицы подтвердил ИА Регнум, что отношения начались лишь полгода назад, а значит, он не может быть биологическим отцом девочки. Он был шокирован новостью о поступке возлюбленной. расставаться с девушкой парень не намерен, но признавать новорожденную девочку своей не хочет.