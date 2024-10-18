Москва, 18 октября, 2024, 18:08 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про спасателей обручального кольца, футбольного таролога, кафе-мороженое-самолёт и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Цитата из видеоролика о шаманском обряде под Ангарском Байкальские шаманы

Центральный федеральный округ

В Москве мужчина сел в автомобиль каршеринга и заметил змею. Он немедленно позвонил в службу поддержки сервиса, где признались: ещё месяц назад клиент сообщил о потерянной змее, но его приняли за ненормального и, хотя машину тогда же обыскали, ничего не нашли. И вот змею «нашли уже другие клиенты», шутит «Москвач». Получается, целый месяц рептилия успешно пряталась в салоне…

Жители Смоленска несколько дней обсуждали побоище, чьи следы остались в одном подземном переходе, где и пол был забрызган, и стены заляпаны кровью. «Важное в Смоленске» передает, что в конце концов была обнародована видеозапись. Оказалось, никакой кровавой драки: просто один мужик решил… подраться со стеной. Дрался с азартом и невзирая на травмы. Теперь к нему есть несколько вопросов у полиции.

«Родина Снегурочки» радуется за город Буй Костромской области, где наконец-то победили оставленную строителями гигантскую яму-лужу, в которой чуть не утонул катавшийся на велосипеде ребенок. Строители не только засыпали яму, но и подарили ребенку новый велосипед. А прокуратура требует заплатить ребенку еще 100 тысяч ущерба. Интересно, почему нельзя было заделать яму сразу?

Северо-Западный федеральный округ

В Ленинградской области ради развлечения утопили машину. Для зрелищности на берегу соорудили трамплин, с которого машина взлетела вверх и упала в воду. Водитель остался в полном порядке, он успешно выбрался из салона. На место инцидента прибыла полиция, знает «Питер Live». Продолжения истории нет, хотя его очень не сложно представить.

В Санкт-Петербурге тоже случился курьёз, связанный с рекой. Парочка разругалась на берегу Невы, и девушка в порыве эмоций выбросила в реку кольцо. Пара быстро помирилась и пожалела об утопленной драгоценности. Пришлось вызывать водолаза, чтобы тот достал кольцо со дна, пишет «Питерская хроника».

Калининградская студентка повелась на уговоры мошенников и перевела 700 тысяч рублей, желая заработать на криптовалюте. «Балтийский форпост» удивляется, что жертвами мошенников становятся не только пенсионеры, но и представители молодого поколения, причем достаточно продвинутые. В общем, будьте бдительнее, мошенники не спят…

Академия наук предложила арктическим туристам интересное сотрудничество. Надо выложить на специальный сайт фотографии хвостов горбатых китов. Ученые по уникальным отметинам расскажут, где ещё видели этого кита, а также позволят проследить за его жизнью в дальнейшем. Если кит будет замечен впервые, автор фото сможет сам дать ему имя, передает «Полярный дозор».

В Архангельске идет замена водоразборных колонок. На место дряхлых старых, но бесплатных, в основном ставят красивые и платные. Хотя и не везде. «Сегодня Росводоканал насмешил весь город, поставив сразу две колонки: платную и бесплатную. Дедушка Помор думал, что видел уже всё. Ошибался», — иронизирует «Дед Помор». Платная, как и положено, красивая, а бесплатная — страшная. Видимо, жителям предлагают самим сделать «правильный выбор».

Приволжский федеральный округ

В Казани футбольный клуб «Сокол» ищет специалиста по картам таро… Тарологу будет необходимо настраивать команду на победу в матчах. Платить обещают более чем щедро: 300 тысяч в месяц. «Как думаете, поможет?» — сомневается в успехе идеи ВТП.

«Ульяновский патриот» рассказал печальную историю из Ульяновска — про мужчину, который обиделся на шумевших рано утром соседей. Он поднялся в их квартиру и обоих соседей расстрелял. Прибывшей полиции тоже оказал сопротивление — и погиб сам.

В Самаре разгорается скандал вокруг чертей. «Злой самаритянин» передает детали. В городе решили установить фигурки шишиг — мифических персонажей, которые собирают для волшебства лунный свет. Но фольклор — дело туманное, поэтому у шишиг есть и другие значения: они и черти, и мертвые некрещенные младенцы. В итоге нашлись активисты, которые запротестовали против «бесовщины». И теперь город увлеченно наблюдает за шишига-конфликтом.

Южный федеральный округ

Тем временем в Ростовской области нашли целую свалку икон. Их выбросили недалеко от одного из храмов — сотни новеньких изображений святых, причем даже в упаковках. «Привет, Ростов» пишет, что священники открестились от инцидента и выразили недоумение тем, что иконы оказались на помойке. Осталось узнать, кто устроил такое действо и зачем.

Северо-Кавказский федеральный округ

Если найдете гранату — не надо радоваться и тем более тащить её домой. Такая мораль вырисовывается из истории, рассказанной каналом «Кавказ Пост». В Ингушетии несовершеннолетний нашел на окраине села гранату и взрыватель, отнёс домой. На следующий же день гранату изъяли, а против юноши возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывных устройств.

Уральский федеральный округ

«Курганистан» узнал, что самая дорогая недвижимость для посуточной аренды в Кургане — это БДСМ-апартаменты. Цена за сутки начинается от 3 тысяч рублей. Много ли любителей снять такое помещение, остается деловой тайной.

Сибирский федеральный округ

«Кузнецкое кайло» сообщает: в Кемерово, наконец, определились, что сделать с самолётом в городском парке «Антошка». После опроса решили открыть там кафе-мороженое. Будет редкостное кафе с крыльями и иллюминаторами, а горожане смогут шутить, что кофе там — улётный…

В Академгородке протекла теплотрасса, и вода попала в речку, которая, как в мультфильме «Ну, погоди!», сильно нагрелась. «Мониторинг 54» пишет, что температура воды в речке дошла уже до 25 градусов, притом что воздух не прогревается выше семи. Жители вспоминают, что в прошлом году похожую проблему решали три месяца, и боятся роста счетов за коммунальные услуги.

Что только не воруют на просторах страны! «Узник Абакана» узнал, что две весовщицы одного из угольных предприятий Хакасии ухитрились похитить более двух тысяч тонн угля! Всего за полгода. Размер причиненного предприятию ущерба составил свыше 6,5 млн рублей.

Дальневосточный федеральный округ

В Бурятии люди покупают квартиры и дома по совету шаманов. По словам «НьюБур», шаманов приглашают на каждую вторую сделку с жильем, они уже составляют заметную конкуренцию риелторам. У шаманов консультируются и по другим вопросам, в том числе экономическим — куда и на какой срок вложить деньги…

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 25 октября.