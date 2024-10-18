Москва, 18 октября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Россия рассматривает Саудовскую Аравию как дружественную страну и считает, что она могла бы стать «комфортным местом» для проведения переговоров по Украине. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости/Максим Гучек/БелТА

«Мы рассматриваем Саудовскую Аравию как дружественную нам страну. У меня очень добрые отношения с королем [Салманом бин Абдель Азизом Аль Саудом]. Вообще такие товарищеские, дружеские отношения, личные с наследным принцем [Мохаммедом бин Салманом]», — сказал президент на встрече с представителями СМИ стран БРИКС.

Также Путин сообщил, что проведение мирного процесса по Украине в Саудовской Аравии для России «комфортно». Однако дело, по словам президента, не только в месте переговоров, а в «том, что на них будет обсуждаться».

Как передавало ИА Регнум, в рамках встречи Путин заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, но определять сроки — сложная и контрпродуктивная вещь. Российский лидер также подчеркнул, что Москва с уважением относится к странам, настроенным на завершение украинского конфликта мирными средствами. Тем не менее, по словам Путина, Россия согласна вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине только на базе стамбульских соглашений.

Президент отметил также, что Россия готова к продолжению борьбы с НАТО и одержит в ней победу.