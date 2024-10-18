Москва, 18 октября, 2024, 16:35 — ИА Регнум. Российская сторона всегда исходила из того, что необходимо реализовать решение Совета Безопасности ООН о создании двух государств — Палестины и Израиля. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран БРИКС.

Алексей Майшев/POOL/ТАСС

«Мы всегда исходили из того, что должна быть реализована резолюция Совета Безопасности, решение Совета Безопасности об образовании двух государств — Израиля и палестинского государства», — отметил глава государства.

По словам российского лидера, именно здесь лежит корень всех проблем в Ближневосточном регионе.

Путин также выразил уверенность в том, что эта тема будет обсуждаться в ходе предстоящего саммита БРИКС в Казани.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Путин заявил, что позиция РФ по конфликту Израиля и Палестины основана на идее создания двух государств и не является конъюнктурной. Он подчеркнул, что Москва будет делать всё возможное для урегулирования тяжёлого и застарелого кризиса на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 9 сентября заявил, что позиция Вашингтона по сохранению монополии США на Ближнем Востоке провалилась. По его словам, американская сторона хочет сохранить монополию на любые процессы в регионе.