Москва, 18 октября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. США вынуждают европейские страны ухудшать отношения с Китаем, не спрашивая у них разрешения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 18 октября на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Он заявил, что провокации США в разных регионах мира, в том числе в Азии, вызывают недоумение. Глава государства также назвал контрпродуктивными действия Вашингтона в отношении Пекина.

«Фактически НАТО втаскивают и европейцев втаскивают в Азию через НАТО. Никто не хочет у европейцев спрашивать — а они хотят портить свои отношения с Китаем? Влезать туда через структуры НАТО», — отметил Путин.

Как передавало ИА Регнум, миссия Китая при Евросоюзе в июле призвала Североатлантический альянс не становиться инструментом гегемонии отдельных крупных государств. Дипломаты подчеркнули, что Азиатско-Тихоокеанский регион является территорией мирного развития, а не площадкой для геополитических игр.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь также в июле назвал НАТО реальным источником угрозы для глобального мира и стабильности. Он призвал альянс сохранять оборонительную роль, прекратить наращивать напряжённость в Азиатско-Тихоокеанском регионе и избавиться от менталитета холодной войны.

При этом 16 октября председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что будущее человечества зависит от отношений Китая и США. Пекин готов быть партнёром и другом Вашингтона, их сотрудничество принесёт пользу в том числе обоим государствам, добавил он.