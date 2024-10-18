Москва, 18 октября, 2024, 16:29 — ИА Регнум. В России в 16 регионах зафиксированы вспышки пневмонии, сообщили 18 октября «Известия».

Игорь Маслов/РИА Новости

Как правило, выявляют пневмонию инфекционного происхождения. В Роспотребнадзоре отметили, что основной возбудитель заболевания — микоплазма.

Рост заболеваемости наблюдается с середины октября в Коми, Удмуртии, Свердловской, Челябинской, Омской, Томской, Кемеровской, Псковской, Костромской, Вологодской, Ленинградской областях, в Алтайском и Красноярском краях, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округах и на Камчатке.

В Томской области уровень заболеваемости в три раза превышает средние показатели по России. В регионе зарегистрировано в районе 1 тыс. случаев заражения. Девять учебных заведений перешли на дистанционное обучение. Больше всего пациентов среди детей до 17 лет.

В Екатеринбурге из-за пневмонии на дистанционное обучение перевели 29 из 168 школ. В Вологодской области зарегистрировано 280 случаев внебольничной пневмонии. Это значение превышает показатель прошлой недели на 18%.

В Ижевске за неделю зарегистрировано 510 случаев заражения, показатель заболеваемости — 82,42 на 100 тыс. населения. В Завьяловском районе Удмуртии — 79 случаев.

В пяти школах Пскова из-за роста заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией ввели карантин. В Челябинской области действуют ограничительные меры в отношении 27 учебных организаций, причём 17 из них продолжают занятия в дистанте.