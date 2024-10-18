Москва, 18 октября, 2024, 16:23 — ИА Регнум. США испортили отношения с Россией и вводят против неё санкции, что негативно отражается на них самих. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран — участниц БРИКС.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Штатам (США. — Прим. ред.) нужно задуматься. Вот они испортили отношения с Россией, вводят постоянные санкции. Это негативно отражается на них, в конечном итоге на них-то и отражается, в том числе на долларе отражается», — сказал он.

Российский лидер отметил, что сейчас весь мир задумался о целесообразности использования американского доллара, так как Вашингтон из политических соображений ограничивает его использование в качестве универсальной международной расчетной единицы.

«Объём использования доллара медленно, но чуть-чуть сокращается — и в расчётах, и в резервах», — добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон намерен ужесточить антироссийские санкции, в том числе за счёт новых ограничений в отношении экспорта энергоносителей из России. По его словам, США также планируют нарастить усилия по ужесточению ограничений, касающихся экспортного контроля в отношении России.

Председатель правительств РФ Михаил Мишустин 16 октября заявил, что незаконные антироссийские санкции не достигнут целей, которых желают добиться их авторы. По его словам, сейчас РФ сконцентрировалась на раскрытии своего внутреннего потенциала и поддержке ключевых сфер экономики и предприятий.