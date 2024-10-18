Москва, 18 октября, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Психолог, которая после начала СВО сбежала в Польшу из России, рассказала, что стала проституткой. Отец 21-летней девушки, проживающий в Подмосковье, заявил ИА Регнум, что поддерживает дочь в её начинаниях.

SOTA (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)

В интервью интернет-проекту SOTA (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Май Москевич (раньше девушку звали Софья) рассказала, что в Польше она столкнулась с материальными проблемами. Пособия для беженцев не хватало даже на жильё, поэтому ей пришлось искать варианты подработки. В Польше проституция не запрещена, но и не легализована.

Девушка рассказала, что даже стать проституткой в Польше ей было тяжело. По её словам, сначала она хотела работать через сутенёра, который был украинцем, но мужчина заявил Май, что её внешность не подходит для этой работы.

«Если за день до того, как я занялась секс-работой, мне бы сказали, что я стану проституткой, то я бы не поверила. Это было очень спонтанное решение. Я всегда считала, что секс — это не про меня», — говорит Москевич.

Отец девушки Юрий рассказал ИА Регнум, что поддерживает любое начинание своего ребёнка. Мужчина не стал переезжать вслед за дочерью в другую страну и живёт в Раменском районе.

«Это её лично дело. Мы о работе с ней не общаемся. Но я не понимаю, зачем она это в интервью вообще рассказывает. Но чем бы она ни занималась, я её поддерживаю», — поделился отец.

Сама Москевич о себе пишет, что она студентка университета Coaching Up по программе ACC ICF, одновременно с этим проходит курс профессиональной переподготовки в чешском вузе ОЕАП (Открытая Европейская Академия Экономики и Политики) по специальности «психолог-консультант».

Отец девушки позиционирует себя как проводник света и мастер Рэйки духовной линии Усуи Шики Риохо. Рейки — это один из видов альтернативной медицины, в которой происходит «исцеление путем прикасания ладонями и накладывания рук».