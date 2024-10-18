Москва, 18 октября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном состоится 20 октября в неформальной обстановке на ужине.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Совсем скоро, через пару дней, с визитом в Москве будет президент Объединённых Арабских Эмиратов, и я буду иметь удовольствие и честь принимать его», — отметил Путин, отвечая в пятницу, 18 октября, на вопросы глав ведущих СМИ стран БРИКС.

Неформальная встреча на ужине состоится 20 октября, а официальный визит начнётся 21 октября. На следующий день, 22 октября, общение двух лидеров продолжится на саммите БРИКС в Казани, добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, в рамках саммита БРИКС президент России проведёт 17 двусторонних встреч.

Пресс-служба Кремля 18 октября сообщила о планах Путина встретиться с коллегой из ОАЭ, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество. Кроме того, лидеры стран поговорят о ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3923657" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин отвечает на вопросы глав ведущих СМИ стран БРИКС

ОАЭ присоединились к БРИКС в этом году. Также в объединение, включавшее ранее Россию, ЮАР, Бразилию, Индию и Китай, вошли также Иран, Эфиопия, Египет и Саудовская Аравия. Россия в 2024 году является председательствующей страной в объединении.