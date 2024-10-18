Москва, 18 октября, 2024, 19:44 — ИА Регнум. Ситуация на российском рынке продукции птицеводства сохраняется стабильной, отпускные цены на куриные яйца с начала года снизились более чем на 20%. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что птицефабрики «Вараксино» и «Волжанин», являющиеся крупными производителями яиц, предупредили, что поднимут цены на свою продукцию на 8% и 5% соответственно. Эксперты отметили, что это не отразиться на ценниках в магазинах.

«По данным на 16 октября, отпускные цены на яйца куриные первой и второй категорий с начала года снизились на 20,6% и 26,6% соответственно — их стоимость в среднем составляет 75,1 рубля и 61 рубль за десяток», — процитировало ТАСС заявление министерства.

Ведомство отметило, что договоры между производителями и торговыми сетями предусматривают возможность корректировки цен, такую практику зачастую применяют в отношении разных видов товаров. Минсельхоз подчеркнул, что нет необходимости вводить дополнительное регулирование цен на яйца.

Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов также сообщил ТАСС о стабильной ситуации на рынке птицеводческой продукции. Он напомнил, что куриные яйца относятся к продуктам с выраженной сезонностью, а колебание цен на них в порядке вещей. При этом предприятия стремятся минимизировать влияние различных факторов на цены.

Как передавало ИА Регнум, в течение 2023 года куриные яйца в России в среднем подорожали на 61,4%. Темпы роста цен на них были больше, чем на остальные виды продуктов.

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2023 года объяснил рост цен на яйца сбоем в работе правительства. Он пообещал, что ситуацию исправят. В январе 2024 года цены на яйца в российских магазинах в среднем упали ниже 100 рублей за десяток.