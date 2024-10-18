Москва, 18 октября, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78% россиян и 79% опрошенных позитивно оценивают его работу на посту главы государства. Это следует из опубликованных 18 октября результатов опроса фонда «Общественное мнение».

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев/POOL

Отмечается, что еженедельное исследование «ФОМнибус» проводилось с 11 по 13 октября среди 1,5 тыс. россиян — жителей 104 городских и сельских населённых пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

«О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян (без изменений). Также большинство населения (79% — без изменений) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в сообщении ФОМ.

Свыше половины опрошенных (54%) положительно оценили работу правительства РФ, причём 59% респондентов считает, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин работает скорее хорошо.

При этом о поддержке партия «Единая Россия» заявили 44% респондентов (минус два процентных пункта), КПРФ — 7% (минус один п. п.), ЛДПР — 10% (без изменений), «Справедливой России — За правду» — 3% (минус один п. п.), «Новых людей» — 3% (без изменений).

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) стало известно, что 72% россиян поддерживают воссоединение Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с РФ. Ещё 15% респондентов заявили, что они равнодушно воспринимают это событие и лишь 9% заявили, что оценивают его негативно.

В середине июля пресс-секретарь глава государства Дмитрий Песков отмечал, что президент России работает без оглядки на какие-либо рейтинги. Он подчеркнул, что в этом вопросе всё осталось без изменений.