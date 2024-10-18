Москва, 18 октября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. В войсках Вооружённых сил России скоро появится новая снайперская винтовка ZOV. Об этом 18 октября сообщила газета «Известия».

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Разработку производитель Lobaev arms представил в рамках международной выставки оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO в Москве.

«Вес винтовки ZOV без оптики 4 кг 700 г. Его во многом дает утяжеленный приклад — он снайперский. При решении штурмовых задач, а это ближний бой, постоянное движение и смена позиций, на винтовку можно установить более простой приклад», — рассказала представитель компании Ольга Канашкина.

Из оружия можно вести огонь в полуавтоматическом режиме. Прицельная дальность стрельбы — до километра.

Издание указало, что на выставке винтовку ZOV пристально осматривали двое мужчин в зеленых куртках в милитари-стиле. Они попросили подержать разработку, оценив характеристики, после чего узнали, сделана ли она из отечественных комплектующих.

«В войсках увидим», — сказал один из мужчин.

Как сообщало ИА Регнум, в августе «Калашников» презентовал новый ручной пулемёт РПЛ-20 калибра 5,45 мм для российской армии и подствольный гранатомёт ГП-46. Главный конструктор концерна Сергей Уржумцев уточнил, что подствольный гранатометный комплекс ГП-46 подходит к РПЛ-20.

Таким образом, пулемёт предназначен для повышения эффективности и расширения боевых возможностей сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты и подразделений специального назначения.