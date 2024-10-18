Москва, 18 октября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Более пяти с половиной тысяч новых опор освещения с энергоэффективными светильниками установили в Москве специалисты Комплекса городского хозяйства. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Он напомнил, что «умных» фонарей в городе с каждым годом становится все больше. С 2018 года в российской столице реализуется программа, согласно которой специальными контроллерами оснащаются уже имеющиеся и новые опоры освещения.

Официальный портал мэра и правительства Москвы

«Качественное освещение — одно из необходимых условий комфортной городской среды, — отметил Пётр Бирюков. — В этом году установили более 5,5 тыс. новых опор освещения на дворовых территориях, детских и спортивных площадках, пешеходных дорожках междворовых территорий». Заместитель мэра сообщил, что с 2011 года число осветительных приборов в столице увеличилось более чем в два раза. Между тем энергопотребление осталось на прежнем уровне, в том числе благодаря переходу на светодиодные светильники.

По словам Бирюкова, в Москве ведется плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники. Последние служат дольше и позволяют экономить до 30% электроэнергии. «Сегодня суммарная доля светодиодов в наружном освещении и архитектурно-художественной подсветке составляет свыше 50%», — сообщил заместитель мэра российской столицы.