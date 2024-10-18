Балашиха, Московская область, 18 октября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. В подмосковной Балашихе следствие выявило похищенный у Минобороны комплекс из 15 объектов недвижимости стоимостью свыше ₽244 млн. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Возбуждено уголовное дело в отношении экс-начальника управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николая Грачёва, бывшего конкурсного управляющего ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексея Асташкина и гражданина Евгения Потапова«, — указано в Telegram-канале ведомства.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Установлено, что в 2019–2021 годах Грачёв, Асташкин и Потапов при оформлении банкротства подведомственного Минобороны России предприятия похитили имущественный комплекс.

Решением Хамовнического районного суда Москвы все фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября бывший руководитель Главного управления обустройства войск Минобороны РФ Евгений Горбачёв был приговорён к 5,5 года колонии за хищения при строительстве военных объектов в Арктике. По версии следствия, Горбачёв причастен к хищению порядка 232 млн рублей, которые были направлены для создания радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля.

В сентябре экс-военнослужащий Алабинской квартирно-эксплуатационной части Азамат Хайруллин, фигурант уголовного дела о хищении земель Минобороны общей стоимостью 940 млн рублей, получил условный срок. Суд назначил Хайруллину наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей. Апелляция отменила приговор.