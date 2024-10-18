Москва, 18 октября, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Бывший сенатор от Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное заключение, назвал свои извинения перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым личным делом. Он также отметил, что в этом нет ничего предосудительного.

Антон Новодережкин/ТАСС

«Это наше личное, и я не вижу ничего тут плохого, когда человек ошибается, признаёт свою ошибку и приносит свои извинения, тем более перед тем, кого он считает близким человеком», — процитировало его издание РБК.

Арашуков также отметил, что написал своё обращение к главе республики лично и передал его адвокату, чтобы эти слова опубликовали.

Как передавало ИА Регнум, извинения Арашукова 16 октября опубликовали на странице бывшего сенатора в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Он также попросил у Кадырова помощи, но не уточнил, о чём идёт речь.

Суд в декабре 2022 года приговорил экс-сенатора КЧР и его отца, бывшего советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова к пожизненному заключению. Их признали виновными в организации двух убийств, создании преступного сообщества с использованием должностного положения и ряде других преступлений.

13 октября 2024 года стало известно, что в Верховный суд России поступила апелляция от Рауфа Арашукова. Её рассмотрение назначили на 23 октября.