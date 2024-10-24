Москва, 24 октября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Всё больше россиян выбирают путешествия по родной стране. Только с мая по август, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, турпоток увеличился на 11%. А к концу 2024 года число турпоездок по стране превысит 90 миллионов. Об этом президенту Владимиру Путину сообщил зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Алексей Мальгавко ИА REGNUM Туристы на месте слияния рек Катуни и Чуи. Одна из смотровых площадок вдоль Чуйского тракта

Помимо традиционных направлений — Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Крыма — популярность набирают и другие направления. новые регионы. Например, Дагестан и Чеченская Республика, регионы Дальнего Востока и Сибири. Так, турпоток в Тыву вырос на 78%, в Рязанскую область — на 46%, в Якутию — на 40%.

Высокий интерес к этим и многим другим внутренним направлениям объясняется развитой туристической инфраструктурой, количеством культурных и природных объектов, разнообразием предложений для проведения досуга. Всё это в России помогает развивать нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». А в скором времени отдыхать в стране станет ещё комфортнее и безопаснее: для того чтобы инструктор-проводник, экскурсовод или гид-переводчик не оказался человеком с минимальным уровнем знаний, в России усовершенствовали систему аттестации таких специалистов. Уже после 1 марта 2025 года проведение экскурсий без реестровой записи станет незаконным.

Распознать, кому путешественник доверяет своё время, деньги, а иногда и жизнь, можно, отсканировав QR-код на обязательном теперь нагрудном бейдже с фотографией проводника или гида. Это обеспечит переход на единый федеральный реестр экскурсоводов и гидов-переводчиков. А все прошедшие регистрацию обозначены на сайте Минэкономразвития России. Как отмечают сами представители туриндустрии, это поможет как туристам, так и самим проводникам и экскурсоводам.

Камчатский край, официальный сайт Туристы. Камчатка

Главная цель аттестации — повысить безопасность и минимизировать потенциальные риски для потребителя услуг «приключенческого» и «экстремального» туризма, считает член президиума Федерации подводного спорта России Михаил Школьников. По его словам, в ближайшем будущем на портале Минэкономразвития появится список легальных подводных маршрутов с паспортом маршрута, требованиями к квалификации потребителя, указанием максимальных глубин и так далее.

Для обоснования своих знаний и опыта специалисты обязаны подтверждать квалификацию раз в пять лет. По предложению Минэкономразвития в реестре размещается информация о наличии у экскурсоводов дополнительного профессионального образования, владении иностранными языками, указывается перечень субъектов, в которых специалист вправе оказывать услуги.

«Я сертифицированный гид-инструктор. Аттестация — первый шаг государства на пути к систематизации нашей сферы, а также способ дать экскурсоводам и гидам какие-то общие базовые знания. Плюс она хороша для туриста в том числе с точки зрения финансовой безопасности: можно пробить экскурсовода по номеру и убедиться, что это не мошенник», — отметил алтайский гид-инструктор, кандидат в мастера спорта Артём Тарабукин.

Профессиональный спелеолог, альпинист, участник спасательных операций Денис Провалов считает, что профессиональный гид — не просто человек, который показывает дорогу. По его словам, особенно важно обладать целым набором навыков.

«Погодные условия в горах меняются очень быстро, на том же Эльбрусе всё может измениться в течение 15 минут, поэтому гиду важно уметь оценивать погодные и географические условия и быть тактически грамотным в плане организации всего мероприятия: понимать, кто силён, кто может дойти, а у кого меньше шансов. Всегда нужно по максимуму все прогнозировать и предвидеть. И неважно, туристический это или экспедиционный маршрут. Неприятности происходят даже в, казалось бы, безопасных местах. Мы не можем полностью исключить риски, но можем максимально их минимизировать», — поделился он.

По мнению экскурсовода и краеведа из Свердловской области Александра Савичева, при аттестации необходимо учитывать и ряд этических вопросов.

«Часто экскурсовод — первый, кто встречает туриста. Именно он формирует отношение гостя к городу. И это отношение зависит не только от его знаний, но и от внешнего вида и настроения. В других городах на моём пути периодически встречались экскурсоводы, которые выглядели не очень опрятно или, например, говорили: «Да тут нечего ловить. Я бы с удовольствием отсюда уехал». А зачем тогда идти в профессию? Как говорят у нас в Сысерти, экскурсовод — это по любви», — говорит он.

При аттестации меняется и подход к процедуре сдачи квалификационного экзамена. Если специалист хочет проводить экскурсии в нескольких субъектах, то решение об аттестации принимается по каждому из них. Кроме того, появится возможность аттестоваться на проведение экскурсий в конкретном городе, а не в регионе в целом. Это упрощает подготовку к экзамену. Предоставление недостоверных сведений для прохождения экзамена станет ещё одним основанием для прекращения аттестации.

Жительница Иркутской области Дарья Лагерева работает гидом-переводчиком уже 14 лет. В последнее время отмечает ажиотажный спрос путешественников из центральной части России, Дальнего Востока, Китая на зимний Байкал.

«Авторские туры на зимний Байкал часто продают люди приезжие, незнакомые с регионом. У нас только один официальный зимник, который соединяет материк с Ольхоном. При этом мне попадается реклама автомобильных туров по всему Байкалу. Заканчивается это всё печально: каждый год кто-нибудь проваливается под лёд», — поделилась она.

Ещё одно преимущество легального туризма — финансовая безопасность. По словам Дарьи, сейчас в соцсетях можно найти множество фейковых туров.

«Люди прилетают в Иркутск, и оказывается, что их никто не ждёт. Всех аккредитованных гидов можно проверить в реестре по номеру. Так вы будете знать, что не потеряете деньги. Байкал прекрасен в любое время года. Разговоры о том, что тут существует только два сезона — летний и зимний, — на самом деле миф. Здесь хорошо и в мае, и в октябре. А наличие аттестации у гида только повысит ваши шансы на чудесный отдых», — уверяет гид.

Согласно закону о туризме, экскурсоводом (гидом) может называться человек, который лично присутствует на экскурсии и проводит её на основании договора. Таким образом, при показе достопримечательностей своего города родным или друзьям специально проходить аттестацию не нужно. Также не подлежит аттестации деятельность специалиста, который предоставляет услуги исключительно с помощью аудиогидов или иных приложений.

Как сообщало ИА Регнум, сделать путешествия по России доступнее, безопаснее и комфортнее помогает нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Туристы получают качественный сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — всестороннюю поддержку государства.