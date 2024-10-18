Ставрополь, 18 октября, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал соглашение о сотрудничестве с директором Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаилом Лабудиным. Оно направлено на развитие проектов импортозамещения, сообщает агентство «Победа26».

«Победа26» Ставрополье будет развивать проекты импортозамещения

«Ставрополье заинтересовано в развитии промышленности», — сказал глава края. Он подчеркнул, что у региона есть опыт, готовая инфраструктура, потенциал и желание развивать этот задел, поэтому он открыт к любым форматам сотрудничества. «Уверен, что поддержка Ассоциации станет хорошим подспорьем в решении этой задачи», — подчеркнул губернатор.

Край будет сотрудничать с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России по ряду направлений. Большая часть совместных проектов направлена на импортозамещение. Акцент сделают на развитии в крае производства тех товаров, аналоги которых раньше закупались за границей. По инициативе губернатора профильные ведомства проработают вопрос оказания господдержки промышленным предприятиям.