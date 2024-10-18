Энергодар, Запорожская область, 18 октября, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Сотрудника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Сергея Потынга будут судить за подготовку теракта по указанию киевских спецслужб. Об этом 18 октября сообщила Генеральная прокуратора РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

«Сергей Потынг, работая инженером на Запорожской АЭС, решил примкнуть к рядам украинской разведки. Сначала он передавал своим кураторам данные о маршрутах движения автомобилей сотрудников ЗАЭС, а потом решил согласиться на убийство сотрудника российских правоохранительных органов», — сказано в заявлении, размещённом в официальном Telegram-канале ведомства.

В прокуратуре уточнили, что Потынг обвиняется по ч. 2 ст. 205.4 УК России («Участие в террористическом сообществе»), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 205 УК России («Покушение на совершение террористического акта») и ч. 4 ст. 222.1 УК России («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств»)».

Как передавало ИА Регнум, Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ в начале сентября проинформировала о задержании 23-летнего жителя Керчи, передававшего в Киев сведения о российской системе ПВО. У него изъяли при обыске средства связи, содержащие переписку с украинским куратором, против крымчанина возбудили уголовное дело о госизмене. 18 октября он был приговорён к 13 годам колонии строгого режима.

Накануне, 17 октября, ФСБ сообщила о задержании 18-летнего жителя Омска, который вёл проукраинские Telegram-каналы, пропагандирующие деятельность террористических организаций. Молодой человек публично призывал нападать на патриотически настроенных граждан России. Омичу предъявили обвинение в госизмене. При обыске у него изъяли средства связи, содержащие данные, которые подтвердили его противоправные действия.