Инженер ЗАЭС предстанет перед судом за попытку теракта по указанию Киева
Энергодар, Запорожская область, 18 октября, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Сотрудника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Сергея Потынга будут судить за подготовку теракта по указанию киевских спецслужб. Об этом 18 октября сообщила Генеральная прокуратора РФ.
«Сергей Потынг, работая инженером на Запорожской АЭС, решил примкнуть к рядам украинской разведки. Сначала он передавал своим кураторам данные о маршрутах движения автомобилей сотрудников ЗАЭС, а потом решил согласиться на убийство сотрудника российских правоохранительных органов», — сказано в заявлении, размещённом в официальном Telegram-канале ведомства.
В прокуратуре уточнили, что Потынг обвиняется по ч. 2 ст. 205.4 УК России («Участие в террористическом сообществе»), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 205 УК России («Покушение на совершение террористического акта») и ч. 4 ст. 222.1 УК России («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств»)».
Как передавало ИА Регнум, Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ в начале сентября проинформировала о задержании 23-летнего жителя Керчи, передававшего в Киев сведения о российской системе ПВО. У него изъяли при обыске средства связи, содержащие переписку с украинским куратором, против крымчанина возбудили уголовное дело о госизмене. 18 октября он был приговорён к 13 годам колонии строгого режима.
Накануне, 17 октября, ФСБ сообщила о задержании 18-летнего жителя Омска, который вёл проукраинские Telegram-каналы, пропагандирующие деятельность террористических организаций. Молодой человек публично призывал нападать на патриотически настроенных граждан России. Омичу предъявили обвинение в госизмене. При обыске у него изъяли средства связи, содержащие данные, которые подтвердили его противоправные действия.