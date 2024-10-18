Санкт-Петербург, 18 октября, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Фронтмен группы Jane Air и бывший вокалист Little Big Антон Лиссов экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге. Об этом 18 октября сообщил портал 78.ru.

Михаил Терещенко/ТАСС

По данным издания, 45-летний музыкант поступил в больницу с жалобами на боль в груди. У него подозрение на инфаркт.

Отмечается, что сейчас Лиссов находится в отделении неотложной кардиологии. В настоящее время его состояние стабильно.

Лиссов с 2014 года гастролировал в составе панк-поп-рэйв-группы Little Big. В 2022-м основная часть коллектива уехала из России в США, а Лиссов остался в России и вернулся к своему первому музыкальному проекту Jane Air.