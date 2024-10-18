Москва, 18 октября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравление российским военным, освободившим населённый пункт Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Поздравительную телеграмму 18 октября опубликовало Минобороны России.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Уточняется, что министр обороны поздравил командование и личный состав 59-го гвардейского танкового Люблинского дважды Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на рубцовском направлении. В результате ваших профессиональных и решительных действий освобождён населённый пункт Невское, противник понёс существенные потери и обратился в бегство», — отметил он.

Белоусов также направил поздравление командованию и личному составу 254-го гвардейского мотострелкового полка имени Александра Матросова, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации с самого её начала.

«Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск «Запад», — подчеркнул он.

Глава Минобороны поблагодарил военнослужащих за образцовое выполнение воинского долга по защите народа и Родины, выразив уверенность в том, что их успех будет символом отваги и стойкости российских солдат и войдёт в историю ратных подвигов.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные 16 октября освободили Невское в ЛНР. Отмечалось, что военные группировки российских войск «Запад» также нанесли удары по живой силе и военной технике пяти бригад украинских формирований в Харьковской области.

Позднее в этот же день Минобороны показало снятые с воздуха кадры из освобождённого села Невское. На них видно, что на крышах и окнах нескольких зданий в населённом пункте установлены государственные флаги России.