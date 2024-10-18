В красноярской школе появился «учитель-квадробер»
Красноярск, 18 октября, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Учитель физики, ранее работавший в 147-й школе Красноярска, в ходе уроков прыгал по классу как собака, а в свободное время гавкал на других собак. В пятницу, 18 октября, видео с мужчиной распространились в Сети.
Учителя зовут Виктор, он уволился из школы 10 октября и сейчас работает репетитором. У него есть небольшой канал в Telegram, куда он раньше выкладывал домашние задания для школьников и ссылки на трансляции, в процессе которых на камеру решал задачи по физике.
На известия о своей популярности среди пользователей соцсетей Виктор ответил, что благодарен «за добрые комменты на кринже».
Как передавало ИА Регнум, 13 октября председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов заявил, что квадробинг является опасной субкультурой, готовящей детей к принятию антиценностей ЛГБТ-сообщества (экстремистское движение, запрещённое на территории РФ).
Ранее депутат Госдумы России и соавтор законодательной инициативы о запрете квадробинга Яна Лантратова в беседе с ИА Регнум отмечала, что дети, увлёкшиеся этим течением, являются жертвами пропаганды, а не преступниками. Законопроект о запрете пропаганды данного движения призван предотвратить проникновение деструктивных идей в молодежную среду.