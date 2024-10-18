Красноярск, 18 октября, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Учитель физики, ранее работавший в 147-й школе Красноярска, в ходе уроков прыгал по классу как собака, а в свободное время гавкал на других собак. В пятницу, 18 октября, видео с мужчиной распространились в Сети.

Кадр из видео Учитель физики Виктор

Учителя зовут Виктор, он уволился из школы 10 октября и сейчас работает репетитором. У него есть небольшой канал в Telegram, куда он раньше выкладывал домашние задания для школьников и ссылки на трансляции, в процессе которых на камеру решал задачи по физике.

На известия о своей популярности среди пользователей соцсетей Виктор ответил, что благодарен «за добрые комменты на кринже».

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Как передавало ИА Регнум, 13 октября председатель патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов заявил, что квадробинг является опасной субкультурой, готовящей детей к принятию антиценностей ЛГБТ-сообщества (экстремистское движение, запрещённое на территории РФ).

Ранее депутат Госдумы России и соавтор законодательной инициативы о запрете квадробинга Яна Лантратова в беседе с ИА Регнум отмечала, что дети, увлёкшиеся этим течением, являются жертвами пропаганды, а не преступниками. Законопроект о запрете пропаганды данного движения призван предотвратить проникновение деструктивных идей в молодежную среду.